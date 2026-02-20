%1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني

وطنا اليوم:بلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 161,709 أشخاص خلال كانون الثاني الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع العدد بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سُجِّل خلالها 159,085 مغادرًا.

وبالنظر إلى إجمالي عدد المغادرين خلال العام الماضي 2025، فقد بلغ 1,638,498 شخصًا.

ووفق البيانات، بلغ عدد الأردنيين المغادرين على التوالي العام الماضي: في كانون الثاني 159,085، وفي شباط 129,749، وآذار 126,032، ونيسان 113,692، وأيار 118,957، وحزيران 159,455، وتموز 203,631، وآب 156,431، وأيلول 114,184، وتشرين الأول 116,233، وتشرين الثاني 113,368، بينما في كانون الأول 127,682، ليبلغ المجموع 1,638,498 مغادرًا.

وكان البنك المركزي كشف في وقت سابق عن ارتفاع الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 بنسبة 6.2%، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.