الأرصاد: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الجمعة والسبت

وطنا اليوم:قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر بارتفاع ملموس على درجات الحرارة خلال الجمعة والسبت، مع أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يوم الجمعة سيكون مشمسا ولطيف الحرارة في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.

وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة.

وحذّرت من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، إضافة إلى احتمال تدني الرؤية أحيانا بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.

السبت يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.

وليلا يكون الطقس باردا في معظم المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ونبهت الأرصاد إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار، لا سيما في مناطق البادية.