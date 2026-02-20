انطلاق فعاليات برنامج اماسي رمضان 2026 في كافة المحافظات

وطنا اليوم:انطلقت يوم امس الخميس أولى فعاليات “أماسي رمضان المبارك” في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وبحضور مندوب محافظ الزرقاء، مدير قضاء الظليل موسى الحوامدة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، ومدير الثقافة محمد الزعبي، إلى جانب جمع غفير من ممثلي الهيئات الثقافية وأهالي الزرقاء.

ويشتمل البرنامج على أكثر من 100 فعالية تقام في المراكز الثقافية في كافة محافظات المملكة ، يوميّ الخميس والجمعة من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك.

واحتضنت محافظات المملكة فعاليات اماسي رمضان ضمن برنامجاً مصمّماً بعناية ، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنشيط الحركة الثقافية ، وما تشهده من تطور متصاعد يلاحظ الاهتمام الذي توليه الدولة للثقافة والفنون بمختلف أشكالها، سواء من خلال إقامة الفعاليات الثقافية المحلية أو جذب واستضافة النشاطات العربية والعالمية .

وحرصت الوزارة على تصميم فعاليات اماسي رمضان من خلال ادراج فقرات ترفيهية وتثقيفية مخصصة للأطفال وللعائلة ، بما يسهم في ترسيخ القيم الروحية والاجتماعية التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، و يشكل الاهتمام بالجانب الثقافي في رمضان جزءاً مهماً من تفاصيل وعناصر هذا الشهر الفضيل المحمل بكثير من القيم والتعاليم السمحة.

وتشارك فرق إنشاد وابتهالات لفرق أردنية وعربية بينها «الأوبرا المصرية» و«أنوار الشام السورية»، إلى جانب مسرحيات ومعارض حرفية، وأمسيات شعرية وفقرات للألعاب التراثية. وكذلك تنفيذ ملتقيات لإفطارات رمضانية في دور الرعاية، ومراكز الإصلاح والتأهيل ودور الايتام ، من أجل خلق جو عائلي ومشاركتهم أجواء الشهر الفضيل بهدف ترسيخ القيم الاجتماعية والإنسانية ، وتعزيز روح التسامح والتواصل .

أماكن إقامة هذه فعاليات اماسي رمضان 2026 : في عمان والمحافظات على النحو الآتي إربد: مركز إربد الثقافي، عجلون: مركز عجلون الثقافي ، جرش: مركز جرش الثقافي، المفرق: قاعة بلدية المفرق الكبرى، الزرقاء مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، البلقاء: مركز موسى الساكت ، الكرك: مركز الأمير الحسن الثقافي، الطفيلة: مؤسسة إعمار الطفيلة، معان: مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي، مادبا :قاعة بلدية مادبا، العقبة : نادي الامير راشد وعمان: المركز الثقافي الملكي.