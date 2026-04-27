سمو الأمير رعد بن زيد ورئيس جامعة فيلادلفيا يوقعان اتفاقية لدمج ذوي الإعاقة مجتمعيًا

وطنا اليوم:وقّع سمو الأمير رعد بن زيد، رئيس الأولمبياد الخاص الأردني، ورئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تعزيز سبل رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دورهم التشاركي وانخراطهم في المجتمع من خلال برامج الرياضة المدمجة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور مدير الأولمبياد الخاص الدكتور علي الشواهين، وعميد كلية الآداب والعلوم التربوية في الجامعة الأستاذ الدكتور عمر الكفاوين، ورئيس قسم التربية الرياضية الأستاذ الدكتور عبد الباسط الشرمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الأولمبياد الخاص.

ونصّت بنود الاتفاقية على توحيد وتضافر الجهود المؤسسية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات اللوجستية والأكاديمية كافة لتمكينهم من التفاعل الإيجابي البنّاء مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني، علاوة على إرساء أطر التعاون المشترك لتنفيذ حزمة من المبادرات النوعية التي يتبناها الأولمبياد الخاص.

وتجسيدًا للمضامين والغايات السامية للاتفاقية، أعلنت جامعة فيلادلفيا عن خطوة أكاديمية رائدة تتمثل بطرح مساق “الإعاقة والمجتمع” كمتطلب جامعي اعتبارًا من مطلع العام الجامعي المقبل، في مسعى جاد لنشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية دامجة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب الأستاذ الدكتور الجراح عن بالغ شكره وعميق اعتزازه بجهود سمو الأمير رعد بن زيد، مثمنًا مساعي سموه الخيرة والجهود الوطنية الكبيرة التي يوليها لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيئة الحاضنة والداعمة لهم في مختلف المجالات.

وعلى هامش اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية؛ حيث تسلم سمو الأمير رعد بن زيد درع جامعة فيلادلفيا تقديرًا لجهوده الإنسانية الموصولة، فيما تفضل سموه بتقديم درع الأولمبياد الخاص لجامعة فيلادلفيا، تكريمًا لجهودها الأكاديمية والمجتمعية الرائدة