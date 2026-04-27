رئيس عمّان الأهلية يكرّم الطلبة المتميزين إبداعياً بكلية العمارة والتصميم

27 أبريل 2026
وطنا اليوم:كرّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، الطلبة المتميزين إبداعياً في كلية العمارة والتصميم تقديراً لما حققوه من إنجازات متميزة في عدد من الجوائز والمسابقات الفنية والتصميمية، في مشهد يعكس اهتمام الجامعة برعاية التميز الطلابي والاحتفاء بالمنجز الإبداعي بوصفه جزءاً أصيلاً من هويتها الأكاديمية.
وقد أقيم حفل التكريم بحضور الأستاذ الدكتورة راما الربضي عميد الكلية، والدكتورة حنان الشيخ نائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة.
وعبّر الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عن فخره بما يحققه طلبة الكلية من حضور مشرّف وإنجازات نوعية، مؤكداً أن الجامعة تستند في رسالتها إلى ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في بنية الخطط الدراسية، وأعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، وأن هذا التكامل هو ما يصنع بيئة جامعية قادرة على إنتاج التميز وتحويل الطاقات الشابة إلى قصص نجاح حقيقية.
كما أكد حرص الجامعة الدائم على دعم طلبتها وتشجيعهم، وتوفير البيئة التي تساعدهم على الإبداع والتميّز والمنافسة بثقة وكفاءة.
من جانبها، أوضحت د. الربضي أن هذا التكريم يأتي تقديراً لمشاركات طلابية عكست مستوى متقدماً من الجدية والقدرة على المنافسة، مشيرة إلى أن الإنجازات الإبداعية والتصميمية شملت جائزة الحوراني للفنون والتصميم التي تنظمها سنوياً جامعة عمّان الأهلية، وجائزة حكاية صمود لمدينة السلط ضمن مشروع مدعوم من جامعة باث البريطانية، إلى جانب مسابقة التغليف الدولية Arab Starpack .
وأضافت أن جائزة الحوراني في دورتها الخامسة جاءت تحت عنوان “استكمال المسيرة: الأردن 2049″، بما أتاح للطلبة مساحة واسعة للتعبير والإبداع وربط الفكرة التصميمية بأفق وطني مستقبلي.
وتسلّم الطلبة الفائزون بالمراكز الأولى الشهادات التقديرية والجوائز المالية والعينية من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، حيث شمل التكريم الفائزين في جائزة الحوراني للفنون والتصميم – الدورة الخامسة 2025 / 2024، وهم: كريستل جورج حبشي، وميسر بسام مزهر، وزينة خليل عكور عن محور الفيديو القصير من خلال عمل مشترك، وليان أشرف القواسمي ورهف محمود حمدان عن محور الرسم.
واشتمل التكريم أيضاً الطلبة الفائزين في جائزة حكاية صمود لمدينة السلط، وهم: دارين إياد الحارس، وسميرة نادر سويدان، وياسمين مهند نورالدين، وجود نعيم شموط، وأحمد أبو خاص، وذلك عن عمل جماعي مثّل فريقاً مشكّلاً من أقسام الكلية جميعها، في دلالة واضحة على روح التكامل بين التخصصات، وقدرة الكلية على إنتاج مشاريع إبداعية مشتركة تعبّر عن وعي بصري وفكري وإنساني.
أما في مسابقة التغليف الدولية Arab Starpack، فقد تم تكريم الطالبة ميسر بسام مزهر لفوزها بالمركز الأول، في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها طلبة الكلية في مجالات التصميم الجرافيكي التطبيقي، ويؤكد قدرتهم على المنافسة والتميز في المحافل المتخصصة على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي هذا التكريم تأكيداً على نهج جامعة عمّان الأهلية في رعاية الإبداع، ودعم التميّز الطلابي، وتعزيز حضور طلبتها في المحافل المتخصصة، بما يرسّخ مكانة كلية العمارة والتصميم بوصفها بيئة أكاديمية محفزة على الإنجاز والابتكار، وقادرة على إعداد طلبة يمتلكون الحس الإبداعي والكفاءة المهنية والقدرة على المنافسة والتمثيل المشرف للجامعة في مختلف المنصات والجوائز.


