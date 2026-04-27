الأشغال تنهي مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده المحدد

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع صيانة وتوسعة جزء من طريق أم الرصاص المرتبط بالطريق الصحراوي في محافظة العاصمة قبل انتهاء المدة العقدية للعطاء.

​وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الأعمال الإنشائية التي امتدت على مسافة 1.100 كم تضمنت قشط طبقات الخلطة الإسفلتية المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، فضلا عن تعزيز الطريق بالعاكسات الأرضية والدهانات والشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة لرفع سوية السلامة المرورية.

وأشارت إلى أنها قد باشرت التنفيذ في نهاية آذار الماضي، ما يعكس الكفاءة في إدارة الجدول الزمني للمشروع الممول من موازنة مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية) الذي أشرف على تنفيذه مكتب أشغال جنوب عمان التابع لمديرية أشغال العاصمة.