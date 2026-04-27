تعادل سلبي بين ميلان ويوفنتوس يرسّخ موقعهما في المربع الذهبي

وطنا اليوم:تعادل ميلان ويوفنتوس سلبيا على ملعب سان سيرو، الأحد، ليكررا نتيجة التعادل بينهما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، في ظل سعي الناديين لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 79 نقطة، متقدما بفارق 10 نقاط عن نابولي، بينما يأتي ميلان في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطتين. ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 64 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على كومو وروما، مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم.

ولم تشهد المباراة التي جمعت الفريقين في تورينو في تشرين الأول الماضي أي أهداف، واضطر مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري مرة أخرى إلى الاكتفاء بنقطة واحدة أمام النادي الذي فاز معه بخمسة ألقاب في الدوري.

وبعد بداية حذرة وخالية من الفرص، سدد لاعب وسط يوفنتوس السابق أدريان رابيو أول كرة على المرمى في نهاية الشوط الأول، لكن ميشيل دي غريغوريو تصدى لمحاولته القوية من حافة منطقة الجزاء.

وسجل كفرين تورام لاعب يوفنتوس هدفا بعدها بلحظات، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن تشتعل المباراة أخيرا، ويتصدى مايك مينيان حارس ميلان لتسديدة من فرانسيسكو كونسيساو قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل كونسيساو، الذي شكل تهديدا مستمرا من الجهة اليمنى، محاولاته بتسديدة أخرى تصدى لها مينيان بعد الاستراحة بقليل، قبل أن ترتد تسديدة أليكسيس ساليميكرز من عارضة يوفنتوس، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.