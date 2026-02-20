مفتي المملكة: لا تدخلات سياسية أو أمنية في تحديد بداية رمضان

وطنا اليوم:أكد مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، أن دائرة الإفتاء العام لا تتعرض لأي ضغوط من أي جهة كانت، سواء سياسية أو أمنية، بشأن إعلان موعد صيام الأردنيين، مشددًا على أن قرار الدائرة لا يطلع عليه أحد قبل اتخاذه وإعلانه رسميًا.

وأوضح الحسنات، أن الأردن لم ينفرد بقرار بدء الصيام يوم الخميس، بل كان منسجمًا مع غالبية الدول الإسلامية، لافتًا النظر إلى أن نحو 90% من المسلمين أعلنوا صيامهم في اليوم ذاته، وأن الدول التي بدأت الصيام الخميس تمثل غالبية سكان العالم الإسلامي.

وأضاف أن دائرة الإفتاء تحرص على توحيد موعد الصيام قدر الإمكان، مبينًا أنها لا تفضل مخالفة الدول المجاورة، وأن صيام الأمة في يوم واحد يشكل أولوية وارتياحًا عامًا، فيما يمثل اختلاف المواعيد ضغطًا نفسيًا بالنسبة لها.

وجدد الحسنات التأكيد على أن الأردن صام مع غالبية الدول الإسلامية، وأن قرار الخميس جاء متوافقًا مع ما أعلنته النسبة الكبرى من المسلمين حول العالم.

وقال، إن الاختلاف في الأمور الشرعية والفقهية أمر موجود ومعتبر منذ بداية نشأة الإسلام.

وأضاف الحسنات أن الاختلاف الفقهي “أمر صحي” ولا يجوز ولا ينبغي أن نجعل الخلاف سببا للتنازع والتنافر بين البلدان.

وفيما يخص رؤية الهلال، أشار إلى أن هناك اتجاهات مختلفة، ولكل أئمة وعلماء اجتهاداتهم، واجتهادهم مقبول في الجملة، وإن كنا لا نوافق على بعض هذه الاجتهادات، مؤكدا أنه لا يطعن أو يشكك في اجتهاد أحد منهم.

وأوضح أنه فيما يتعلق برؤية الهلال كل عام، هناك مدارس فقهية وأخرى فلكية في تحديد بداية الشهر، ومن أشهر هذه المدارس تلك التي لا تزال تتمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، بمعنى أن الحجة في إثبات دخول الشهر هي رؤية الهلال