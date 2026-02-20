الغذاء والدواء تنفذ 304 جولات رقابية وتوقف 26 منشأة

وطنا اليوم:نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمس الخميس، عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة، 304 جولات رقابية ميدانية على منشآت غذائية، حتى فترة ما قبل الإفطار، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، فجر الجمعة، أنه بناء على الجولات تم إيقاف 26 منشأة عن العمل نتيجة تدني مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة، وإغلاق منشأة واحدة، إضافة إلى إتلاف 996 كغم من المواد الغذائية المتنوعة شملت معلبات منتهية الصلاحية وعصائر رمضانية.

وأضافت المؤسسة أن حملاتها الرقابية التي تنفذها الفرق الرقابية للفترة الليلية لا تزال مستمرة حتى ساعات الفجر، كما دعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 وعبر تطبيق الواتسآب على الرقم 0795632000