الأعلى لذوي الإعاقة يتابع حادثة اعتداء على شاب في إربد

4 ساعات ago
الأعلى لذوي الإعاقة يتابع حادثة اعتداء على شاب في إربد

وطنا اليوم:أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بيانًا حول مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر اعتداءً على شاب من ذوي الإعاقة في إربد.
وأكد المجلس مباشرته متابعة الحادثة فور بدء تداول المقطع، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة ومدعي عام إربد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مشيرا إلى أن التحقيق جارٍ حاليًا من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.


