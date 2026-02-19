الصناعة : استقرار أسعار الدواجن وارتفاع الكوسا والخيار

وطنا اليوم:وطنا اليوم:قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، عاطف علاونة، الخميس، إن الوزارة كثّفت جولاتها الرقابية مع بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت حتى عصر اليوم الأول من شهر رمضان 18 مخالفة، تركز معظمها في عدم إعلان الأسعار.

وأوضح علاونة، أن الملاحظات الميدانية أظهرت استقرار الأسعار، لا سيما في الدواجن وبعض أصناف الخضار، باستثناء ارتفاع طفيف على بعض الأصناف مثل الكوسا والخيار نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق المركزي.

وكشف أن الوزارة تتابع مخالفات عدم إعلان الأسعار بشكل مستمر، مؤكدا أن معظم التجار ملتزمون بالتعليمات المعمول بها.

وأوضح علاونة أن الطلب المرتفع خلال شهر رمضان واكبه في بعض الأحيان ارتفاع طفيف على الأسعار نتيجة زيادة الطلب وقيام بعض التجار برفع الأسعار، لافتا النظر إلى أن أسعار الخضار والفواكه مرتبطة بالموسم، وترتفع بشكل طفيف إذا كانت خارج موسمها، مع توقعات بانخفاضها لاحقا.

وبيّن أن الكميات المتوفرة من الدواجن كافية والأسعار مستقرة، مشيرًا إلى أن الإنتاج كثيف، ما يدعم التوقعات بانخفاض أسعارها خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن أسعار الدواجن انخفضت في المحافظات عن مستوياتها السابقة، فيما لا تزال مستقرة في عمّان.

وفيما يتعلق بحركة الأسواق، أشار علاونة إلى أن حركة التسوق تُؤجَّل لدى بعض المواطنين إلى ما قبل الإفطار، باستثناء السلع المرتبطة بالشهر الفضيل، مثل العصائر قبل موعد الإفطار.