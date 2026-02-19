بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الصناعة : استقرار أسعار الدواجن وارتفاع الكوسا والخيار

ساعتين ago
الصناعة : استقرار أسعار الدواجن وارتفاع الكوسا والخيار

وطنا اليوم:وطنا اليوم:قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، عاطف علاونة، الخميس، إن الوزارة كثّفت جولاتها الرقابية مع بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت حتى عصر اليوم الأول من شهر رمضان 18 مخالفة، تركز معظمها في عدم إعلان الأسعار.
وأوضح علاونة، أن الملاحظات الميدانية أظهرت استقرار الأسعار، لا سيما في الدواجن وبعض أصناف الخضار، باستثناء ارتفاع طفيف على بعض الأصناف مثل الكوسا والخيار نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق المركزي.
وكشف أن الوزارة تتابع مخالفات عدم إعلان الأسعار بشكل مستمر، مؤكدا أن معظم التجار ملتزمون بالتعليمات المعمول بها.
وأوضح علاونة أن الطلب المرتفع خلال شهر رمضان واكبه في بعض الأحيان ارتفاع طفيف على الأسعار نتيجة زيادة الطلب وقيام بعض التجار برفع الأسعار، لافتا النظر إلى أن أسعار الخضار والفواكه مرتبطة بالموسم، وترتفع بشكل طفيف إذا كانت خارج موسمها، مع توقعات بانخفاضها لاحقا.
وبيّن أن الكميات المتوفرة من الدواجن كافية والأسعار مستقرة، مشيرًا إلى أن الإنتاج كثيف، ما يدعم التوقعات بانخفاض أسعارها خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن أسعار الدواجن انخفضت في المحافظات عن مستوياتها السابقة، فيما لا تزال مستقرة في عمّان.
وفيما يتعلق بحركة الأسواق، أشار علاونة إلى أن حركة التسوق تُؤجَّل لدى بعض المواطنين إلى ما قبل الإفطار، باستثناء السلع المرتبطة بالشهر الفضيل، مثل العصائر قبل موعد الإفطار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:35

صدور تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب في الجريدة الرسمية

20:06

نتنياهو: إذا ارتكب خامنئي خطأ وهاجمونا فسيتلقون رداً لا يمكن تصوره

19:59

الأردن ومصر يتعهدان بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة

19:50

ترمب يعلن تخصيص 10 مليارات دولار لغزة في أول اجتماع لمجلس السلام

19:49

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة وصندوق “نافس”

19:42

نتنياهو يستبق كلمة ترامب: لا إعمار في غزة قبل نزع السلح

19:33

السودان، حيث تنعقد وتتعقد صراعات إقليم بأسره

19:31

د. محمد الهواوشة يكتب: الأردن ليس فقير… لكن المواطن يزداد فقرا

19:29

الأردن يشارك بالاجتماع الأول لمجلس السلام

19:24

المحبة ما بدها كلام – إعلان رمضان ٢٠٢٦ بنك الإسكان

19:18

ترامب يحدد 10 أيام للتوصل إلى حل مع إيران

19:15

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً شبابياً

وفيات
وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026