الأردن ومصر يتعهدان بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس؛ التزام خمس دول بإرسال قوات إلى القطاع.
وأضاف الجنرال جاسبر جيفيرز “يسرني للغاية أن أعلن اليوم التزام الدول الخمس الأولى بإرسال قوات للعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية، وهي إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا. وتعهدت أيضا دولتان بتدريب أفراد الشرطة، وهما الأردن ومصر”.
وقال رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن بلاده مستعدة لدعم قوة الاستقرار الدولية في غزة من خلال نشر وحدات عسكرية بما في ذلك وحدات طبية.
على صعيد متصل قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: “سنساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة غزة”.
كما قال رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف خلال الاجتماع ⁠الافتتاحي ‌لمجلس السلام، الخميس، إن بلاده ‌ستنشر وحدات عسكرية، بما في ذلك ‌وحدات ‌طبية، في قوة دولية جديدة لتحقيق ‌الاستقرار ‌في ⁠قطاع غزة.
من جانبه قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن “المغرب مستعد لنشر ضباط شرطة في غزة”.
هذا وقال نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة، إن “2000 فلسطيني تقدموا بطلبات للانضمام إلى قوة شرطة فلسطينية انتقالية جديدة”، مؤكدا بدء تجنيد أفراد للشرطة في قطاع غزة.
وشدد على أنه “لا خيار سوى نزع سلاح جميع الفصائل في غزة”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الخميس، خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأول لمجلس السلام: “لا أعتقد أنه سيكون من الضروري إرسال جنود للقتال في غزة”.
وأشار إلى أن “غزة لم تعد بؤرة للتطرف والإرهاب”.
وتابع الرئيس الأميركي: “ملتزمون بتحقيق وضع في غزة تدار فيه بشكل رشيد”.


