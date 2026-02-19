بنك القاهرة عمان
ترامب يحدد 10 أيام للتوصل إلى حل مع إيران

25 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه ينبغي للولايات المتحدة إبرام اتفاق جاد مع إيران، مشيراً إلى إجراء محادثات جيدة مع طهران.
وذكر ترامب، خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن، أن “المحادثات جيدة. ثبت على مر السنين أنه ليس من السهل إبرام اتفاق جاد مع إيران. علينا إبرام اتفاق جاد وإلا ستكون العواقب وخيمة”.
واعتبر أن الأيام العشرة المقبلة ستكشف ما إذا كان التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكناً، وقال: “علينا ربما الذهاب خطوة أبعد، أو ربما لا، أو ربما نبرم اتفاقاً. ستكتشفون ذلك على الأرجح خلال الأيام العشرة المقبلة”.
وحثّ ترامب إيران على إبرام “صفقة مجدية” فيما يواصل الحشد العسكري في الشرق الأوسط والتهديد بشن هجوم على إيران.
وكان الهدف من المحادثات غير المباشرة التي جرت يوم الثلاثاء في جنيف بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هو تجنب أزمة متصاعدة بين البلدين.
وتريد الولايات المتحدة تخلي إيران عن برنامجها النووي، لكن طهران ترفض ذلك رفضاً قاطعاً وتنفي أنها تحاول تطوير سلاح نووي.
وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة “رويترز”، أمس الأربعاء، إن من المتوقع أن تقدم إيران مقترحاً مكتوباً حول كيفية معالجة مخاوف الولايات المتحدة خلال محادثات جنيف.


