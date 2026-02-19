بنك القاهرة عمان
مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة زكاتكم حياتي 2026

33 دقيقة ago
مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة زكاتكم حياتي 2026

وطنا اليوم:أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة “زكاتكم حياتي” السنوية مع بداية شهر رمضان الفضيل، بهدف تشجيع أهل الخير على تقديم زكاة أموالهم لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان، في ظل وجود حوالي 120 مريض سرطان شهريا على قوائم الانتظار لبدء رحلتهم العلاجيه.
وتمّ إطلاق الحملة محليا وإقليميا في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، من خلال الإعلان الذي يحمل وجه الطفلة إلهام البالغة من العمر 5 سنوات، والمصابة بسرطان ساركوما جفن العين، وتتلقى العلاج حاليا في مركز الحسين للسرطان.
وقد تلقّت مؤسسة الحسين للسرطان فتوى رسمية من مجلس الإفتاء مجلس الإفتاء الأردني (فتوى رقم 2006/2 بتاريخ 22/3/2006) تؤهل المؤسسة لتلقي زكاة الأموال لمعالجة مرضى السرطان غير المقتدرين.
ويتاح للداعمين تقديم زكاة أموالهم من خلال عدة طرق منها التبرع الإلكتروني (www.khcc.jo/zakat) أو الاتصال على: 0798777222، أو من خلال كليك: KHCFJIB

يُشار إلى أنّ صندوق الزكاة في مؤسسة الحسين للسرطان قد أسهم بعلاج 1977 مريض سرطان منذ تأسيسه


