إتلاف 112 كيلو مواد تموينية ومعلبات منتهية الصلاحية في اربد

وطنا اليوم:أتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في الحاكمية الإدارية بمحافظة إربد 100 كيلوغرام من المواد التموينية والمعلبات والسكاكر بعد ضبطها منتهية الصلاحية خلال جولة رقابية على الأسواق في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاءت الجولة بتوجيهات وتكليف من محافظ إربد بالانابة رائد النعيمات الجعافرة وبمشاركة مندوبي البلدية ومديرية الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء ضمن جهود مشتركة لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال الشهر الفضيل.

وقال رئيس قسم الصحة والسلامة في الحاكمية الإدارية فراس الضامن إن اللجنة نفذت جولات ميدانية مكثفة على الأسواق في اليوم الرمضاني الأول بهدف التأكد من سلامة المواد التموينية والعصائر المعروضة للبيع وضمان خلوها من أية مخالفات تتعلق بالصلاحية أو شروط التخزين.

وأضاف الضامن أنه جرى ضبط 112 كيلوغرام من مواد تموينية ومعلبات وسكاكر تبين أنها منتهية الصلاحية حيث تم التحفظ عليها وإتلافها وفق الأصول المعتمدة مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة ستكثف من تواجدها الميداني في أسواق إربد خلال الفترة المقبلة وستواصل الكشف على مختلف المحال التجارية والغذائية والملاحم للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة وحماية المستهلك.

ودعا الضامن المواطنين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق ليصار إلى التعامل معها فورا حفاظا على الصحة العامة وتعزيزا للرقابة الوقائية خلال الشهر الفضيل.