المياه : حملة في الشونة الجنوبية تضبط بئر وحفارة مخالفة

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح اليوم الخميس 19 شباط 2026 حملة امنية بالتعاون مع وزارة الداخلية و مديرية الامن العام/ مدير شرطة غرب البلقاء وقوات درك – الوسط والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة أمنية في منطقة الشونة الجنوبية يرافقهم مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة ، أسفرت عن ضبط بئر مخالف وحفارة مخالفة .

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع وضبط البئر المخالفة والحفارة وردم البئر المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.