بعد ارتباط اسمه بإبستين.. الشرطة البريطانية تعتقل الأمير أندرو

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الشرطة اعتقلت الأمير السابق أندرو، شقيق الملك تشارلز، للاشتباه بارتكابه مخالفات حين كان يتولى منصبًا عامًا.
وقالت الشرطة البريطانية اليوم إنها ألقت القبض على رجل في العقد السابع من العمر للاشتباه في ارتكابه مخالفات حين كان يتولى منصبًا عامًا، مضيفة أنها لن تكشف عن اسمه اتباعًا للتوجيهات المعمول بها في بريطانيا.
وذكرت صحف في وقت سابق اليوم أن ست سيارات شرطة مدنية ونحو ثمانية أفراد أمن بملابس مدنية وصلوا إلى فارم وود في ساندرينجهام شرق إنكلترا.
وأعلنت شرطة تيمز فالي هذا الشهر التحقيق في اتهامات بأن ماونتباتن-وندسور سرب وثائق حكومية سرية إلى إبستين، وهو ما أظهرته ملفات نشرتها الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال متحدث باسم القصر الملكي البريطاني إن القصر أبدى استعداده لمساعدة الشرطة فيما يتعلق بعلاقات الأمير السابق أندرو بالممول الأميركي الراحل جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية.

تحقيقات صلات أندرو بإبستين
وأضاف المتحدث أن الملك تشارلز عبر عن “قلقه البالغ” إزاء الادعاءات المتجددة بشأن تصرفات شقيقه أندرو.
وقال المتحدث في بيان لوسائل الإعلام “في حين أن الادعاءات المعنية تتعلق بالسيد ماونتباتن-وندسور، فإننا على استعداد لتقديم الدعم لشرطة منطقة تيمز فالي إذا تواصلت معنا”.
وأكدت شرطة تيمز فالي أنها تجري تحقيقات في ما أثير عن استقطاب امرأة إلى مقر إقامة أندرو، ووثائق يُزعم أنه شاركها مع إبستين.
واستخدم أندرو اسم عائلة ماونتباتن-وندسور منذ أن جرده الملك من لقب الأمير العام الماضي بعد أن كُشف في وقت سابق عن علاقته بإبستين.
وعام 2022، أبرم أندرو تسوية دفع بموجبها ملايين الجنيهات لضحية أخرى هي فيرجينيا جويفري، دون أن يعترف بأي ذنب، فيما انتحرت جويفري العام الماضي.
وتخلى أندرو عن ألقابه وواجباته الملكية في عام 2019 بسبب صلاته المزعومة بإبستين، الذي انتحر في السجن في ذلك العام أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصرين.


