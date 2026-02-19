شطب وفسخ تسجيل 104 شركات في الأردن خلال كانون الثاني

وطنا اليوم:أصدرت دائرة مراقبة الشركات تقريرها الشهري لشهر كانون الثاني/يناير 2026، متضمنا مؤشرات الخدمات الإلكترونية وحركة الشركات.

وأظهر التقرير ، تسجيل 704 شركات قامت بتفعيل حسابها الإلكتروني، فيما بلغ عدد الشركات التي تم شطبها أو فسخ تسجيلها 104 شركات، في حين حولت 11 شركة صفتها القانونية.

وبيّن التقرير إصدار 15,315 سجل معلومات شركة إلكترونيا دون تدخل بشري، وإصدار 1,874 نسخة عن وثيقة مصدقة، إضافة إلى إنجاز 57,987 طلبا إلكترونيا.

كما بلغ مجموع المبالغ المحصلة إلكترونيا 1,788,737 دينارا