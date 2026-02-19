إطلاق حملة رمضان 2026 تحت شعار زكاتك للأردن وغزة

وطنا اليوم:أطلقت تكية أم علي حملتها الرمضانية لعام 2026 تحت شعار “زكاتك للأردن وغزة”، تجسيدًا لقيم التكافل الاجتماعي عبر توجيه أموال الزكاة لدعم الأمن الغذائي والحماية للأسر الأكثر حاجة، وذلك استناداً إلى فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام.

وتستقبل تكية أم علي زكاة أموال المتبرعين لتُوجَّه ضمن تدخلات متكاملة تراعي اختلاف الاحتياجات بين السياقات الإنسانية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر والحفاظ على كرامتها.

تسهم الزكاة في الأردن بتوفير دعم غذائي مستدام ومنتظم لـ 20 ألف أسرة معتمدة في مختلف المحافظات من خلال توزيع طرود غذائية شهرية، بما يوفّر استقراراً معيشياً طويل الأمد ويحمي الأسر من تبعات الفقر الغذائي، ويعزّز شبكة الأمان الاجتماعي على مدار العام.

وستقيم التكية موائد الرحمن يومياً في مقرها الرئيسي في عمّان لاستقبال نحو 5 آلاف صائم، إضافة إلى توزيع ما يقارب 150 ألف وجبة إفطار في مختلف المحافظات بالتعاون مع الجمعيات الشريكة.

أما في قطاع غزة، فتُوظَّف الزكاة ضمن استجابة إنسانية مرنة ومتعددة القطاعات تستجيب لطبيعة الأزمة، حيث تشمل توفير الغذاء عبر الطرود الغذائية والوجبات الساخنة والتمر، إلى جانب إعادة تأهيل وحدات إيواء تسع 6 آلاف شخص تتضمن 1000 خيمة ووحدات الصحية (دورات مياه)، وغرف صفية مجهزة، إضافة إلى البطانيات والملابس الشتوية، بما يسهم في الحفاظ على حق الأسر في السكن والغذاء والتعليم ويدعم قدرتها على التكيّف مع الظروف الإنسانية القاسية.

وقال المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر إن حملة رمضان لهذا العام تفعل دور الزكاة في دعم منظومة متكاملة من التدخلات الإنسانية والتنموية داخل الأردن وفي قطاع غزة، بما يضمن وصول أثر التبرعات إلى الأسر الأكثر حاجة بشكل مستدام وعلى مدار العام..

وتستقبل التكية الزكاة وفق الضوابط الشرعية وبموجب فتوى رسمية، وتخضع لسياسات حوكمة ومعايير شفافية تضمن سلامة التصرف بالأموال في جميع مراحلها، كما تستقبل مختلف أشكال التبرع بما يشمل الصدقات، ووجبات الإفطار، وكفالات الأسر، والطرود الغذائية، والذبائح.

ويمكن التبرع لدعم حملة رمضان 2026 عبر الاتصال على الرقم 064900900، أو من خلال الموقع الإلكتروني ، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي (TUA)، إضافة إلى مواقع التكية في المراكز التجارية.