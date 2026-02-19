بنك القاهرة عمان
الاستهلاكية العسكرية تعلن توفر زيت الزيتون التونسي في أسواقها

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الخميس، عن توفر زيت الزيتون التونسي في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأكدت المؤسسة أن الزيت متاح حالياً بسعر 21 دينارا أردنيا للعبوة سعة 5 لترات (الجالون).
كما أشارت إلى أن كميات إضافية من زيت الزيتون التونسي ستصل قريباً إلى الأسواق، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار منافسة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.


