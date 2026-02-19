في إنجاز نوعي .. البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة

وطنا اليوم:حصلت شركة البريد الأردني على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارةالجودة(ISO 9001:2015 بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الشركة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية.

حيث مُنحت الشهادة من شركة يوكاليبتوس العالميةلاستشارات الجودة.

وأكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود أن هذا الانجاز يأتي تتويجا للجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها البريد الأردني للارتقاء بمستوى الخدمات ورفع كفاءة كافة العمليات الإدارية والفنية والتشغيلية بدقة وكفاءة عاليتين وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة تنفيذا للرؤى الملكية السامية ومستهدفات منظومة التحديث الإداري والاقتصادي.

وأشاد الداوود بالجهود الاستثنائية وروح العمل الجماعي التي بذلت من كوادر البريد الأردني كافة لتحقيق هذا الإنجاز الريادي والحيوي الذي يعكس النهضة التنموية الشاملة التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الاخيرة.

ومن جانبها أشارت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب أن هذا الانجاز يضاف إلى سجل البريد الأردني الزاخر بالعطاء والبناء وترجمة حقيقية لرؤية ورسالة البريد الأردني نحو الريادة والانتاجية والجودة

والاستجابة لمتطلبات العملاء والشركاء بكفاءة واحترافية.

ووزع رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب الشهادات على القائمين على هذا المشروع تقديراً لجهودهم وعملهم الدؤوب خلال مراحل التقييم والتدقيق .