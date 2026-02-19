إطلاق منصة حكومية لتنظيم وجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة

وطنا اليوم:أطلقت وزارتا الاقتصاد الرقمي والريادة والتنمية الاجتماعية، الخميس، المنصة الوطنية لجمع التبرعات “عون” بصيغتها التجريبية، تمهيدًا لبدء استقبال التبرعات عبرها اعتبارًا من يوم الخميس القادم، الموافق الثامن من شهر رمضان المبارك، بما يتيح للمواطنين التبرع بسهولة من خلال وسائل الدفع الرقمية المتاحة، ويُمكّنهم في هذه المرحلة من الاطلاع على خدمات المنصة وآلية استخدامها.

وقال وزارة الاقتصاد الرقمي في بيان إن منصة “عون” تُعد منصة حكومية رقمية مخصصة لتنظيم وجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم تقني من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الخيري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وموثوقية من خلال قناة رقمية رسمية وآمنة.

وتوفّر المنصة تجربة تبرع رقمية سهلة تتيح للأفراد والشركات دعم الأسر المستفيدة من أي مكان وفي أي وقت عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية المتاحة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، حيث تشكّل المنصة قناة ربط رقمية بين المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المرخصة والمسجلة رسميًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، والتي تتولى إيصال التبرعات إلى الأسر المستحقة، فيما يقتصر دور المنصة الحكومية على تنظيم العملية وتتبعها ومراقبة سيرها إلكترونيًا ضمن آلية تضمن الشفافية والموثوقية وكفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتركّز المنصة، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، على عدد من مجالات الدعم الأساسية للأسر المحتاجة، تشمل توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، والرعاية الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج، ودعم التعليم، ودعم الطلاب المحتاجين بالأدوات المدرسية والحقائب، إلى جانب دعم الطفولة من خلال توفير الحليب والحفاضات والرعاية اللازمة، ودعم الإسكان بما يتضمن الإيجارات وصيانة المنازل، مع توفير معلومات واضحة حول الحملات وتحديثات مستمرة عن التقدم والنتائج، بما يعزز الشفافية والثقة.

وأكدت الوزارتان أن إطلاق المنصة بصيغتها التجريبية يأتي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرّف على خصائصها وخدماتها قبل بدء استقبال التبرعات رسميًا، واستقبال الملاحظات بما يسهم في تطويرها وتحسين تجربة المستخدم قبل التوسع في تشغيلها بشكل كامل.

ويُشار إلى أن إنشاء وتطوير منصة “عون” تم بتبرع كامل من إحدى الشركات الريادية الأردنية، دون تحميل الخزينة أي تكاليف، في خطوة تعكس روح المسؤولية المجتمعية ودعم القطاع الخاص للجهود الوطنية في تعزيز التحول الرقمي وخدمة العمل الاجتماعي والخيري في المملكة.

ودعت الوزارتان الأفراد والشركات الراغبين بالتبرع إلى زيارة المنصة الوطنية “عون” عبر الرابط التالي: https://oun.jo

والاطلاع على خدماتها والتعرّف على آلية التبرع الرقمية، بما يعزز ثقافة العطاء المنظم والرقمي، ويرسخ قيم التكافل الاجتماعي باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة