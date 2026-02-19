10 آلاف فلسطيني فقط.. الاحتلال يقيد صلاة الجمعة في الأقصى برمضان

وطنا اليوم:قررت سلطات الاحتلال، تقييد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، بالسماح فقط لـ10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بإقامتها، شريطة الحصول على تصريح أمني مسبق.

وقال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عبر بيان: “بعد تقييم أمني للوضع، صدّق المستوى السياسي (الحكومة) على مخطط دخول مصلّين فلسطينيين لصلاة الجمعة بالمسجد الأقصى طوال شهر رمضان”.

وأوضح أنه “تمت الموافقة على دخول 10 آلاف مصلٍّ فلسطيني إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة يوم الجمعة طوال شهر رمضان، شريطة الحصول مسبقا على تصريح يومي مخصّص لكل صلاة جمعة”.

و”سيُسمح بدخول الرجال من سن 55 عامًا وما فوق، والنساء من سن 50 عامًا وما فوق، والأطفال حتى سن 12 عامًا برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى”، بحسب المكتب الإسرائيلي.

وتابع: “جميع التصاريح مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجهات الأمنية المختصة”.

واستطرد: “كما سيُلزم السكان الذين يخرجون للصلاة في الحرم القدسي بإجراء توثيق رقمي (تأكيد الرجوع) عند المعابر لدى عودتهم إلى مناطق الضفة الغربية في نهاية يوم الصلاة”