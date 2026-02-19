بنك القاهرة عمان
الغذاء والدواء: إغلاق 6 ملاحم بالمحطة و4 مستودعات غذائية في ماركا

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 6 ملاحم في منطقة المحطة، ضمن حملة رقابية موسعة نفذتها كوادر الرقابة والتفتيش المختصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضحت، في بيان صحفي يوم الأربعاء، أن الإغلاقات جاءت نتيجة رصد سلبيات منها؛ عرض اللحوم والأحشاء الداخلية على الرصيف العام، وعدم الالتزام باشتراطات وظروف حفظ وعرض اللحوم واشتراطات النظافة، وعدم حفظ اللحوم في وحدات تبريد منفصلة عن السقط والأحشاء الداخلية، فضلًا عن ضبط كبدة منتهية الصلاحية.
وأضافت أن كوادرها أتلفت كمية من المواد المضبوطة قدرت بنحو 1500 كيلو جرامًا، بحضور مندوبي الجهات الأمنية المختصة.
وأهابت المؤسسة بأن حملاتها الرقابية مستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.
كما أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة، 4 مستودعات مواد غذائية غير مرخصة لتخزين وتداول المواد الغذائية، في منطقة ماركا، نتيجة عدم استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة العامة والصيانة.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي، أن كوادرها رصدت تكديسًا للمواد الغذائية بما قد يعرضها للتلف، وعدم تفعيل أنظمة مكافحة القوارض والحشرات، وعدم إبراز فواتير وبيانات المواد في المستودعات، مشيرة إلى أنه لوحظ بالفحص الحسي وجود شوائب سوداء داخل مادة السمسم.
وبينت المؤسسة أنها حجزت كامل كمية المواد المضبوطة والتي قدرت كميتها الإجمالية بنحو 245 طنًا تمهيدًا لإتلافها، كما باشرت المؤسسة إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم


