وزير الخارجية يُمثّل الأردن باجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس

ساعة واحدة ago
وزير الخارجية يُمثّل الأردن باجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس

وطنا اليوم:يُمثّل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأردن في اجتماع مجلس السلام الذي سيُعقَد في العاصمة الأميركية واشنطن الخميس.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت عن ‏مشاركة الصفدي، اليوم الأربعاء، في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأنه سيلتقي عددًا من نظرائه المشاركين فيها.


