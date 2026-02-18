وطنا اليوم:يُمثّل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأردن في اجتماع مجلس السلام الذي سيُعقَد في العاصمة الأميركية واشنطن الخميس.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت عن مشاركة الصفدي، اليوم الأربعاء، في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأنه سيلتقي عددًا من نظرائه المشاركين فيها.
وزير الخارجية يُمثّل الأردن باجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس
