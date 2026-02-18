بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

درجات الحرارة أقل من معدلاتها في أول أيام رمضان بالأردن

ساعة واحدة ago
درجات الحرارة أقل من معدلاتها في أول أيام رمضان بالأردن

وطنا اليوم:بناء على التحليلات الجوية لمركز “طقس العرب”، يتوقع أن يشهد مطلع شهر رمضان المبارك لعام 2026 تقلبات حرارية حادة؛ حيث يبدأ اليوم الأول (الخميس 19 فبراير) بأجواء باردة وماطرة نسبيا في الشمال والوسط، مع تدن كبير في درجات الحرارة ليلا لتصل إلى 5 درجات مئوية، مما يتطلب استخدام وسائل التدفئة والملابس الثقيلة خصوصا عند السحور وصلاة الفجر.
ومع الدخول في ثاني وثالث أيام الشهر (الجمعة والسبت)، ينقلب المشهد الجوي تدريجيا؛ إذ يهدأ هطول الأمطار ويطرأ ارتفاع متسارع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء نهارا مائلة للدفء.
إلا أن هذا الارتفاع سيترافق مع نشاط للرياح الشرقية المثيرة للغبار، والتي ستزيد من الإحساس بالبرودة في مناطق الظل رغم ارتفاع الحرارة الظاهرية.
أما في اليومين الرابع والخامس (الأحد والاثنين)، فتعود الكتل الهوائية الباردة لتسيطر على أجواء الأردن مرة أخرى، حيث يطرأ انخفاض ملموس وتعود فرص الأمطار لتظهر في المناطق الشمالية.
ويتوقع أن يميل الطقس للاستقرار التدريجي بعد ذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء (6 و7 رمضان)، مع بقاء النسمات الباردة هي السمة البارزة للأجواء خلال ساعات الليل والمساء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:36

وزير الخارجية يُمثّل الأردن باجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس

20:31

سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية بخصومات تصل إلى 90%

19:57

ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية

19:53

تطوير القطاع العام: سيتم إطلاق المتسوق الخفي في 1000 مدرسة حكومية

19:38

وزير الأوقاف يفتتح مسجد أم رمانه في بيرين

19:33

الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة

19:22

الحكومة تصوب 19 مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقّ 11 جهة ومؤسَّسة

19:20

تعميم بقبول وتسجيل طلبة تكميلية التوجيهي المدعوين لخدمة العلم

19:15

رمضان شهر الصبر!

19:13

منصة حقك تعرف تنفي مزاعم حول التعيينات في وزارة الأشغال

19:06

الملكة تلتقي سيدة ألمانيا الأولى في عمان

17:37

سقف التقاعد والعدالة الاجتماعية: مدخل حقيقي لإنقاذ الضمان

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026