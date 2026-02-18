درجات الحرارة أقل من معدلاتها في أول أيام رمضان بالأردن

وطنا اليوم:بناء على التحليلات الجوية لمركز “طقس العرب”، يتوقع أن يشهد مطلع شهر رمضان المبارك لعام 2026 تقلبات حرارية حادة؛ حيث يبدأ اليوم الأول (الخميس 19 فبراير) بأجواء باردة وماطرة نسبيا في الشمال والوسط، مع تدن كبير في درجات الحرارة ليلا لتصل إلى 5 درجات مئوية، مما يتطلب استخدام وسائل التدفئة والملابس الثقيلة خصوصا عند السحور وصلاة الفجر.

ومع الدخول في ثاني وثالث أيام الشهر (الجمعة والسبت)، ينقلب المشهد الجوي تدريجيا؛ إذ يهدأ هطول الأمطار ويطرأ ارتفاع متسارع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء نهارا مائلة للدفء.

إلا أن هذا الارتفاع سيترافق مع نشاط للرياح الشرقية المثيرة للغبار، والتي ستزيد من الإحساس بالبرودة في مناطق الظل رغم ارتفاع الحرارة الظاهرية.

أما في اليومين الرابع والخامس (الأحد والاثنين)، فتعود الكتل الهوائية الباردة لتسيطر على أجواء الأردن مرة أخرى، حيث يطرأ انخفاض ملموس وتعود فرص الأمطار لتظهر في المناطق الشمالية.

ويتوقع أن يميل الطقس للاستقرار التدريجي بعد ذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء (6 و7 رمضان)، مع بقاء النسمات الباردة هي السمة البارزة للأجواء خلال ساعات الليل والمساء.