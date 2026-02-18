بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية

ساعتين ago
ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، مركز تدريب خدمة العلم في معسكر شويعر، واطلع سموه على سير البرامج التدريبية.
وأكد سمو ولي العهد، خلال متابعته للتدريبات الميدانية للمكلفين، أهمية برنامج خدمة العلم في تنمية وصقل شخصيات المكلفين بالخدمة، مبينا أن أثر البرنامج سيمتد إلى حياتهم اليومية مستقبلا.
وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من المسارات النظرية للبرنامج، والتي تشمل المواطنة الفاعلة، والثقافة المالية، والتوعية الإعلامية والتكنولوجية، فضلا عن مسارات التعليم والتدريب المهني التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
واستمع سمو ولي العهد، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه القائمون على المركز حول مراحل التدريب الأساسية، التي تهدف إلى إعداد المكلفين وتأهيلهم بدنيا وعسكريا.
وجال سموه في مرافق المركز، واطلع على ميادين التدريب والتجهيزات المستخدمة، مثمنا الجهود التي تبذلها مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير التدريبية والمهنية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:36

وزير الخارجية يُمثّل الأردن باجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس

20:31

سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية بخصومات تصل إلى 90%

20:23

درجات الحرارة أقل من معدلاتها في أول أيام رمضان بالأردن

19:53

تطوير القطاع العام: سيتم إطلاق المتسوق الخفي في 1000 مدرسة حكومية

19:38

وزير الأوقاف يفتتح مسجد أم رمانه في بيرين

19:33

الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة

19:22

الحكومة تصوب 19 مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقّ 11 جهة ومؤسَّسة

19:20

تعميم بقبول وتسجيل طلبة تكميلية التوجيهي المدعوين لخدمة العلم

19:15

رمضان شهر الصبر!

19:13

منصة حقك تعرف تنفي مزاعم حول التعيينات في وزارة الأشغال

19:06

الملكة تلتقي سيدة ألمانيا الأولى في عمان

17:37

سقف التقاعد والعدالة الاجتماعية: مدخل حقيقي لإنقاذ الضمان

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026