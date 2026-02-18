الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، مباحثات ركزت على سبل توطيد التعاون بين البلدين وأبرز مستجدات المنطقة.

وخلال مباحثات حضرتها جلالة الملكة رانيا العبدﷲ والسيدة الأولى إلكه بودنبندر وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، رحب جلالة الملك بالرئيس الألماني، لافتا إلى أن هذه الزيارة فرصة لتبادل الآراء المهمة حول مستجدات المنطقة.

وفي مباحثات موسعة بحضور مسؤولين من البلدين، أشار جلالته إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات سياسية قوية، وكذلك الأمر بالنسبة للتعاون الدفاعي، معربا عن فخره بمستوى العلاقات الاقتصادية والشراكة في مجال التدريب المهني والتقني لتمكين الشباب.

وأعرب جلالة الملك عن حرص المملكة على توسيع التعاون مع ألمانيا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقية الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

من جانبه، أكد الرئيس الألماني حرصه على مدار السنوات على تبادل الآراء مع جلالة الملك حول مختلف القضايا، لا سيما الأوضاع في المنطقة.

وأشار الرئيس الألماني إلى أهمية دور الأردن في ترسيخ الاستقرار في الإقليم، مشيدا بحكمة جلالة الملك واهتمامه بالقضايا الإنسانية ودعم اللاجئين، رغم الأعباء المترتبة على ذلك.

ولفت الرئيس شتاينماير إلى أن زيارته للمملكة تركز على التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية بين البلدين، بالإضافة إلى قطاع الأعمال.

وخلال المباحثات، أكد جلالته تطلع الأردن لمشاركة ألمانية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي سيستضيفه الأردن في نيسان المقبل، بما يعزز الشراكة الأردنية-الألمانية في الأعمال والاستثمار.

وبالحديث عن التطورات الإقليمية، لفت جلالته إلى أهمية جهود ألمانيا لاستعادة الاستقرار، مؤكدا استمرار المملكة بالعمل عن قرب مع ألمانيا في هذا الإطار، لضمان احترام كرامة جميع شعوب المنطقة.

وأكد جلالة الملك ضرورة التحرك الدولي لوقف التصعيد في الضفة الغربية، مجددا رفض الأردن القاطع للقرارات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على الأراضي والتوسع الاستيطاني.

كما نبه جلالته من خطورة استمرار الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وثمن جلالة الملك دعم ألمانيا لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية.

ونوه جلالته إلى ضرورة دعم جهود سوريا في إعادة البناء والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه