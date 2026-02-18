بنك القاهرة عمان
تعميم بقبول وتسجيل طلبة تكميلية التوجيهي المدعوين لخدمة العلم

3 ساعات ago
تعميم بقبول وتسجيل طلبة تكميلية التوجيهي المدعوين لخدمة العلم

وطنا اليوم:أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة اليوم الأربعاء تعميماً هاماً على جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة، مطالباً إياها بضرورة الالتزام بتعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، الصادرة بموجب المادة 14من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 وتعديلاته.
وأكد محافظة في تعميمه بأن الطلبة خريجي شهادة الثانوية العامة الأردنية في الدورة التكميلية 2025-2026، والذين تم دعوتهم لأداء خدمة العلم اعتباراً من تاريخ 1-2-2026، يحق لهم (وبعد التأكد من دعوتهم من خلال الرسالة النصية التي أرسلت لهم على هواتفهم الخلوية، أو بأي طريقة أخرى)، الاستفادة من التعليمات المشار إليها أعلاه، وذلك وفقاً لما يلي:

1) ضرورة قيام قريب من الدرجة الأولى بمراجعة الجامعة/ الكلية لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات الرسمية سواءً في البرنامج العادي في حال ترشيحه من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد، أو في البرنامج الموازي في حال ترشيحه من قبل الجامعة المعنية، إضافةً إلى التسجيل في الجامعات والكليات الجامعية الخاصة.

2) تقوم الجامعة/الكلية باستيفاء رسوم التسجيل التي تدفع لأول مرة فقط عند قبول الطالب دون استيفاء أي رسوم أخرى، ودون تسجيل أي ساعات معتمدة.

3) بعد إنهاء المكلف لفترة الخدمة ستقوم القيادة العامة للقوات المسلحة بتزويد الوزارة ومؤسسات التعليم العالي بكشوف تتضمن أسماء الطلبة الذين أنهوا خدمة العلم، حيث يعتبر الفصل الحالي الثاني 2025-2026 مؤجل حكماً للطالب، ويتم معادلة (12) ساعة معتمدة من خطته الدراسية وفقاً للتعليمات المشار إليها أعلاه.

4) تطبق الترتيبات أعلاه على جميع الطلبة الملتحقين بداية الفصل الثاني 2025-2026 سواءً في درجة البكالوريوس أو في درجة الدبلوم المتوسط


