بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

منصة حقك تعرف تنفي مزاعم حول التعيينات في وزارة الأشغال

3 ساعات ago
منصة حقك تعرف تنفي مزاعم حول التعيينات في وزارة الأشغال

وطنا اليوم:تابعت منصة “حقك تعرف” ما تم تداوله من مزاعم حول طبيعة العمل والتعيينات في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأكدت في بيان، الأربعاء، أن ما نُشر عارٍ عن الصحة ويستند إلى معلومات مفبركة مصدرها موقع مشبوه خارج المملكة دأب على استهداف الأردن ومؤسساته.
وأوضحت المنصة أن هذه الادعاءات تندرج ضمن حملة تضليل للنيل من سمعة الوزارة وإثارة البلبلة، مشيرة إلى تقديم شكاوى رسمية ومباشرة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقيق، وتتبع أرقام هواتف وحسابات يُشتبه بتواصلها مع الموقع المشار إليه وتزويده بأخبار ومعلومات مفبركة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
كما دعت المنصة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم نشر الشائعات حفاظاً على المصلحة العامة وسمعة المؤسسات الوطنية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:36

وزير الخارجية يُمثّل الأردن باجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس

20:31

سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية بخصومات تصل إلى 90%

20:23

درجات الحرارة أقل من معدلاتها في أول أيام رمضان بالأردن

19:57

ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية

19:53

تطوير القطاع العام: سيتم إطلاق المتسوق الخفي في 1000 مدرسة حكومية

19:38

وزير الأوقاف يفتتح مسجد أم رمانه في بيرين

19:33

الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة

19:22

الحكومة تصوب 19 مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقّ 11 جهة ومؤسَّسة

19:20

تعميم بقبول وتسجيل طلبة تكميلية التوجيهي المدعوين لخدمة العلم

19:15

رمضان شهر الصبر!

19:06

الملكة تلتقي سيدة ألمانيا الأولى في عمان

17:37

سقف التقاعد والعدالة الاجتماعية: مدخل حقيقي لإنقاذ الضمان

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026