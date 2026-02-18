منصة حقك تعرف تنفي مزاعم حول التعيينات في وزارة الأشغال

وطنا اليوم:تابعت منصة “حقك تعرف” ما تم تداوله من مزاعم حول طبيعة العمل والتعيينات في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكدت في بيان، الأربعاء، أن ما نُشر عارٍ عن الصحة ويستند إلى معلومات مفبركة مصدرها موقع مشبوه خارج المملكة دأب على استهداف الأردن ومؤسساته.

وأوضحت المنصة أن هذه الادعاءات تندرج ضمن حملة تضليل للنيل من سمعة الوزارة وإثارة البلبلة، مشيرة إلى تقديم شكاوى رسمية ومباشرة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقيق، وتتبع أرقام هواتف وحسابات يُشتبه بتواصلها مع الموقع المشار إليه وتزويده بأخبار ومعلومات مفبركة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

كما دعت المنصة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم نشر الشائعات حفاظاً على المصلحة العامة وسمعة المؤسسات الوطنية