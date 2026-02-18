بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملكة تلتقي سيدة ألمانيا الأولى في عمان

3 ساعات ago
الملكة تلتقي سيدة ألمانيا الأولى في عمان

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في قصر الحسينية بعمان السيدة إلكه بودنبندر زوجة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الرئيس الألماني وعقيلته إلى المملكة.
وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الجوانب الإنسانية والاجتماعية إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الداعمة للطفولة والأسرة.
والسيدة إلكه بودنبندر هي راعية منظمة يونيسف ألمانيا. فيما منحت منظمة اليونيسف العالمية الملكة رانيا في عام 2007 لقب أول “مناصرة بارزة للأطفال


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:36

وزير الخارجية يُمثّل الأردن باجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس

20:31

سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية بخصومات تصل إلى 90%

20:23

درجات الحرارة أقل من معدلاتها في أول أيام رمضان بالأردن

19:57

ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية

19:53

تطوير القطاع العام: سيتم إطلاق المتسوق الخفي في 1000 مدرسة حكومية

19:38

وزير الأوقاف يفتتح مسجد أم رمانه في بيرين

19:33

الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة

19:22

الحكومة تصوب 19 مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقّ 11 جهة ومؤسَّسة

19:20

تعميم بقبول وتسجيل طلبة تكميلية التوجيهي المدعوين لخدمة العلم

19:15

رمضان شهر الصبر!

19:13

منصة حقك تعرف تنفي مزاعم حول التعيينات في وزارة الأشغال

17:37

سقف التقاعد والعدالة الاجتماعية: مدخل حقيقي لإنقاذ الضمان

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026