بنك الإسكان يحصد جائزة “Top Employer Jordan 2026” للعام الرابع على التوالي

وطنا اليوم:تتويجاً لجهود بنك الإسكان المتواصلة في توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة على الابتكار والتطور، حصد البنك جائزة Top Employer Jordan لعام 2026، وذلك للعام الرابع على التوالي، التي تمنحها منظمة Top Employer Institute العالمية للمؤسسات الملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.

ومع الحصول على هذه الجائزة مرة أخرى، يواصل بنك الإسكان الحفاظ على ريادته على مستوى القطاع المصرفي في المملكة، في إرساء نموذج متقدم لبيئة العمل المهنية والتمكينية، والقائمة على الجودة والتميز، إذ يعد البنك الوحيد في الأردن الذي استطاع تحقيق هذا الإنجاز العالمي. وتسلّم البنك شهادته للمرة الرابعة على التوالي ضمن فعاليات حفل الجائزة الذي أقامته منظمة Top Employers Institute مؤخراً في لندن/ المملكة المتحدة.

وكان البنك قد استوفى كافة معايير عملية التقييم الشاملة والدقيقة التي أجريت لاختيار المؤسسات المستحقة للجائزة، والتي غطت مختلف جوانب إدارة الموارد البشرية بما يشمل: بيئة العمل، واستراتيجيات التوظيف والتنوع والشمول، وبرامج التدريب والتطوير والتحفيز والمكافأة، ومبادرات المشاركة المجتمعية وغيرها من المحاور.

وتعكس الجائزة مدى التزام البنك بتبني أفضل السياسات والممارسات النوعية التي تثري تجربة الموظفين الحاليين والجدد، وتتيح لهم الفرص المستدامة للتقدم الشخصي والمهني، كما تمنحهم مساحة للإبداع والابتكار، ضمن إطار تشغيلي متكامل يوازن بين مرونة التطوير وكفاءة الأداء، وذلك انسجاماً مع أهداف البنك الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التميز المؤسسي والنمو المستدام.

ومن الجدير بالذكر أن شهادة Top Employer تُعد واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية، تمنحها منظمة Top Employers Institute التي تأسست في عام 1991 في هولندا، وتعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيف بيئات العمل، وتقدير الشركات الملتزمة بالتميز في مجال الموارد البشرية.