التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط (رابط)

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، اليوم الأربعاء، نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2025-2026.

وبينت الوحدة أنها ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم.

وأوضحت الوحدة أن العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق بلغ 4324 طالبا، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 2983 طالبا.

كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤوا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق 1341 طالبا.

ويمكن للطلبة الاطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2025-2026 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي: admhec.gov.jo.