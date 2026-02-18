زين راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى

وطنا اليوم:وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتصبح شركة زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب الوطني لكرة القدم، ولدعم النشامى ومساندتهم في مشاركتهم التاريخية في المحفل الكروي العالمي الأبرز.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم في مقر شركة زين، حيث وقعها عن شركة زين الأردن الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وعن الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمين العام سمر نصار.

ويعكس دعم شركة زين لمنتخب النشامى إيمانها بالدور الكبير الذي يلعبه المنتخب في جمع الأردنيين حول تحقيق الحلم وترسيخ مشاعر الفخر والانتماء الوطني، حيث تحرص الشركة على أن تكون جزءاً من الفرحة الوطنية التي يعيشها الأردن تزامناً مع الحماس الوطني الكبير والتفاعل الجماهيري المهيب وإنجاز المنتخب الفريد الذي يعكس حجم الجهود الحثيثة والمبذولة للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.

وتؤكد شركة زين الأردن حرصها على دعم منتخب النشامى ومشاركة الجماهير الأردنية في الوقوف خلف النشامى في مختلف المحافل، تقديراً لما حققه المنتخب من إنجازات مشرّفة وعزيمة لاعبيه على الاستمرار في تحقيق النجاحات والطموحات التي تعزز حضور الأردن على الساحتين الإقليمية والدولية وتسليط الضوء على طاقات الشباب الأردني وتميّزهم.

كما وتأتي هذه الاتفاقية في انطلاقة سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ستقيمها الشركة احتفالاً بالمنتخب الوطني ومشاركة الجماهير الأردنية فرحتهم ودعمهم المستمر للنشامى، بما يُجسّد الارتباط العميق والاهتمام الصادق بهذه اللحظة التاريخية ويعزز روح التضامن والالتزام الرياضي عند الأردنيين.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، أكدت سمر نصّار، أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم:” أن انضمام زين إلى منظومة شركاء منتخب النشامى، تشكل إضافة نوعية لمنتخب النشامى الذي يستعد للمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، وتعكس مستوى الثقة المتبادل بين الاتحاد والمؤسسات الوطنية الرائدة.

وأضافت: يسعدنا الإعلان عن إبرام شراكة مع إحدى أبرز شركات الاتصالات في المملكة، والتي تمتلك حضوراً مؤثراً وخبرة واسعة في مجالها، ما يسهم في تعزيز قنوات التواصل مع جماهير الكرة الأردنية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وقالت: تأتي هذه الاتفاقية ضمن الإطار العام لاستراتيجية الاتحاد التجارية، الهادفة إلى بناء شراكات فاعلة مع القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة الشركاء، بما يدعم الاستدامة المالية، ويعزز من مكانة كرة القدم الأردنية كمنصة جاذبة للاستثمار والشراكات النوعية، في ظل الإنجازات المتحققة، والتطور المؤسسي والتجاري، والحضور المتزايد محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتواصل شركة زين الأردن دعمها للقطاع الرياضي في المملكة انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطويره والارتقاء به وتمكين المواهب الأردنية الشابة عبر المبادرات والبرامج والبطولات المختلفة، بما ينعكس إيجابياً على مسيرة الرياضة الأردنية واستدامتها على المدى الطويل.