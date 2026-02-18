بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

عشرينية تُدان بقتل والدها بالرصيفة.. محكمة التمييز تصادق على حكم الإعدام شنقًا

3 ساعات ago
عشرينية تُدان بقتل والدها بالرصيفة.. محكمة التمييز تصادق على حكم الإعدام شنقًا

وطنا اليوم:أسدلت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل الأسري، بعدما صادقت على حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحق فتاة عشرينية أدينت بقتل والدها طعنًا في منطقة الرصيفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر آب الماضي، حين نشبت خلافات عائلية حادة بين المغدور وزوجته انتهت بتطليقها ومغادرتها المنزل، فيما بقيت المتهمة مع والدها وشقيقها الصغير.
وبحسب قرار المحكمة، أغلقت الفتاة الباب على نفسها داخل المنزل، ما دفع والدها لطرق الباب والطلب منها الخروج خوفًا من أن تؤذي نفسها، إلا أنه فور خروجها نشب نقاش بينهما، لتقوم المتهمة باستلال سكين وتوجيه طعنة مباشرة إلى صدر والدها أصابت القلب، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي حكمًا بالإعدام بحق المتهمة، بعد إدانتها بجناية القتل القصد الواقع على أحد الأصول، خلافًا لأحكام المادة (3/328) من قانون العقوبات الأردني.
وأكدت محكمة التمييز في قرارها سلامة الإجراءات وصحة تطبيق القانون، معتبرة أن الجريمة تنطوي على خطورة بالغة لانتهاكها روابط الأسرة والبر بالوالدين، ليصبح الحكم قطعيًا غير قابل للطعن، بانتظار التنفيذ وفق الأطر القانونية المعتمدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:37

سقف التقاعد والعدالة الاجتماعية: مدخل حقيقي لإنقاذ الضمان

16:46

عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك

16:42

أمانة عمّان تبدأ تطبيق الخصم لمسددي مخالفات السير لمن يدفع خلال 60 يوما

16:37

الغاءُ الامتحانِ الشَّامِل.. بِحاجةٍ لِتَعديلِ التَّشريعات.. ؟

16:36

بنك الإسكان يحصد جائزة “Top Employer Jordan 2026” للعام الرابع على التوالي

16:16

التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط (رابط)

16:10

رصد القرش النائم في أحد أقسى الأماكن على وجه الأرض

15:59

حرب شاملة قريبا جدا .. تفاصيل الاستعدادت الأميركية لضرب إيران

15:48

4 بيانات رسمية.. تطورات مثيرة لأزمة إهانة فينيسيوس

15:39

زين راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى

15:36

وفد وزاري يلتقي قيادات اقتصادية إيطالية لتعزيز التعاون وترسيخ الأردن كوجهة استثمارية

15:28

حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية .. شاشة الوطن بين يديك أينما كنت

وفيات
وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026