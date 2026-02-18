بنك القاهرة عمان
وزارة الداخلية تفرج عن 546 موقوفاً إدارياً بمناسبة شهر رمضان

4 ساعات ago
وزارة الداخلية تفرج عن 546 موقوفاً إدارياً بمناسبة شهر رمضان

وطنا اليوم:وافق وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، على استكمال إجراءات الإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن قرار الفراية يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار سعي الوزارة لتمكين المفرج عنهم من الانخراط في المجتمع وتعزيز فرصهم بالإصلاح ومزاولة حياتهم الطبيعية، وقضاء أيام الشهر الفضيل بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ووفق الوزارة يعكس القرار، النهج الإنساني للوزارة في التعامل مع التوقيف الإداري، مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.


