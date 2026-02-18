بنك القاهرة عمان
الرقب يطالب بـ ثورة رقابية على الأسواق ودور اللهو

وطنا اليوم:شدد النائب أحمد الرقب على ضرورة تكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق الحلية، داعيا الجهات المعنية إلى ضبط المخالفات وتشديد العقوبات بحق التجاوزات التي تمس القيم المجتمعية وتخل بالنظام العام.

إحكام الرقابة على “أماكن السهر”
وطالب الرقب بإجراءات أكثر حزما لإحكام الرقابة على أماكن السهر ودور اللهو، مؤكدا على وجوب اتخاذ خطوات رادعة بحق أي ممارسات تخالف القانون. وأوضح النائب أن حماية المجتمع من الظواهر السلبية، لا سيما تلك التي تستهدف فئة الشباب، تعد أولوية قصوى للحفاظ على النسيج الوطني.

خطر المواقع الإباحية
وفي سياق متصل، دعا الرقب إلى ضبط و”فلترة” المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، محذرا من خطرها الداهم على القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد أن انتشار مثل هذه المواقع يسهم في إحداث اختلالات سلوكية خطيرة لدى الأبناء والبنات، مما يتطلب تحركا رسميا حاسما للحد من وصولها إلى الناشئة.

مسؤولية مشتركة
واختتم الرقب تصريحه بالتأكيد على أن صون المجتمع من الانحرافات السلوكية يتطلب تناسقا بين الدور الرقابي للمؤسسات والدور التربوي، لضمان بيئة آمنة ترتكز على الأخلاق واحترام القانون.


