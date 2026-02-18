النائب العزازمة : لم استلم الكوبونات حتى الآن

وطنا اليوم:أصدرت النائبة إسلام لويفي العزازمة توضيحاً لأبناء دائرتها حول ما يتم تداوله بشأن كوبونات الدعم، مؤكدة أن كوبونات الـ100 دينار صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية ومخصصة لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية فقط.

وبيّنت العزازمة أن كوبونات مجلس النواب تبلغ 50 كوبوناً فقط، بقيمة 20 ديناراً لكل كوبون، مشيرة إلى أنه لم يتم استلامها حتى الآن، معتبرة أن قيمتها لا تلبي احتياجات العائلات المحتاجة.

وأكدت أن مبلغ 20 ديناراً لا يكفي لتغطية متطلبات أسر مستورة، وفق ما جاء في توضيحها