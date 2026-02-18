حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر وضبط المخالفين

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه كوادر وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان بالتنسيق مع مديرية الامن العام / مركز امن الموقر حيث فصل اعتداءات عدد (4) قطر 2 انش على الخط الناقل الرئيسي تستخدم لتعبئة صهاريج وبيعها للمصانع والمواطنين بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مياه حيث تم ازالة الاعتداءات.

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء في منطقة الموقر / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة امنية بضبط الاعتداءات وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف لواء الموقر د. احمد الفاعوري وكوادر الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة