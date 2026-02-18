استمرار المفاوضات بين كييف وموسكو وسط أجواء متوترة

وطنا اليوم:في ختام جولة المحادثات الثالثة بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب، أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف أن الجانبين اتفقا على استمرار العمل من أجل التوصل لاتفاق.

وقال ويتكوف بمنشور على حسابه في إكس اليوم الأربعاء:” بتوجيه من الرئيس ترامب، قامت الولايات المتحدة بتيسير الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا”.

“إحراز تقدم ملموس”

كما أضاف أن نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جمع طرفي هذا النزاع أسهم في إحراز تقدم ملموس، لافتاً إلى أن الجانبين اتفقا على إطلاع قادتهما على المستجدات ومواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق.

كذلك أعرب عن “فخره في العمل تحت قيادة ترامب من أجل وقف هذا الصراع المروّع”.

أجواء متوترة

وكان اليوم الأول من المباحثات التي تستمر يومين بين أوكرانيا وروسيا بوساطة أميركية انتهى أمس في جنيف، بأجواء “متوترة جدا”، وفق ما أكد مصدر مقرّب من الوفد الروسي. وأوضح لصحافيين أن المباحثات “كانت متوترة جدا.. واستمرت ست ساعات”، وفق ما نقلت رويترز.

كما أضاف المصدر مشترطا عدم كشف هويته أن الاجتماعات ستُستأنف اليوم.

هذا وترمي المباحثات إلى التوصل إلى حل يُنهي أربع سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة قدمت قبل أشهر خطة نصت على تقديم كييف بعض التنازلات لا سيما في ما يتعلق بالأراضي شرقي البلاد، مقابل ضمانات أمنية.

إلا أن كييف أكدت أن مسألة التنازل هذه معقدة وتمس سيادة البلاد، كما تتطلب استفتاء دستورياً.

فيما تمسكت موسكو بمطلب انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك.

يذكر أن مباحثات جنيف تشكل استكمالاً لجولتي تفاوض عقدتا في أبوظبي في وقت سابق، لكن لم يُحرز فيهما أي تقدّم فعلي.