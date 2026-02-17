غدا الأربعاء أول أيام رمضان في السعودية وقطر والإمارات

وطنا اليوم:أعلنت دول أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، عقب تحرّي هلال الشهر، بحسب ما أفادت به الجهات الدينية والرسمية المعنية، وفق ما نشره مركز الفلك الدولي عبر موقع (إكس).

السعودية

أعلنت السعودية أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن “المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ”.

قطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، مساء اليوم، برئاسة الشيخ يحيى بطي النعيمي.

الإمارات

أعلنت ديوان الرئاسة الإماراتي بناء على قرار “لجنة تحري هلال شهر رمضان لسنة 1447هـ” المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء الثلاثاء في قصر الحصن في العاصمة أبوظبي وبعد مداولة ما ورد إلى اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.”

اليمن

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن يوم غد الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان.

وقال بيان الوزارة – تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه- أنه ثبت للجنة المكلفة من وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: “صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدةَ 30 يوما”.

فلسطين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي في بيان، إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر رمضان، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناساً بتقديرات الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها، لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غد الأربعاء 18 شباط/ لعام 2026 هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام، 1447 للهجرة.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن الأربعاء، و أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ.

واجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة وحيث إنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته، إلا أنه ثبت شرعاً بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، ويجب صيامه.

الكويت

اعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، أن الأربعاء، أول أيام شهر رمضان المبارك،