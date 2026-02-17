إعلان ساعات تشغيل باص عمان وسريع التردد في شهر رمضان

وطنا اليوم:أعلنت إدارة مشروع باص عمّان عن تعديل ساعات التشغيل تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل واحتياجات مستخدمي خدمات النقل العام.

وأوضحت في بيان صادر عنها أن ساعات عمل الحافلات ستكون يوميا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا، فيما يستمر تشغيل خطوط 99 و100 و102 حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، بهدف توفير خيارات تنقل مرنة للمواطنين خلال ساعات المساء.

وأضافت أن الرحلات ستتوقف لمدة ساعة واحدة خلال فترة الإفطار، بما يتيح للسائقين والعاملين تناول وجبة الإفطار، على أن يُستأنف العمل بعد ذلك وفق البرنامج المحدد.

ودعت إدارة باص عمّان الركاب إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى أو اقتراحات من خلال رسائل الصفحة الرسمية أو عبر رقم الدعم الفني المخصص (065635555)، مؤكدة حرصها على تقديم خدمة آمنة ومنتظمة تلبي احتياجات المستخدمين طوال الشهر الفضيل.