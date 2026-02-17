بنك القاهرة عمان
التمييز تصادق على إعدام ممرض قتل صديقه وقطع جثته في سلحوب

3 ساعات ago
التمييز تصادق على إعدام ممرض قتل صديقه وقطع جثته في سلحوب

وطنا اليوم:صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، على حكم محكمة الجنايات الكبرى في عمان الصادر بإعدام ممرض (36 عاما) شنقا حتى الموت، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل نكراء استهدفت صديقه، حيث قام بتخديره وتقطيع جثته وتوزيع أشلائها بين عمان والرمثا.

تفاصيل الجريمة: غدر باسم “الصداقة والطب”
تعود وقائع القضية إلى عام 2024، حيث كشفت لائحة الاتهام عن مخطط إجرامي محكم نفذه المتهم بحق المغدور:
الاستدراج: طلب المتهم من المغدور الركوب معه ووضع هاتفه على “وضعية الطيران” لضمان عدم تعقبهما، ثم اصطحبه إلى منزله شمالي المملكة.

الخديعة الطبية: استغل المتهم عمله كممرض وأقنع صديقه، الذي كان يعاني من آلام في الظهر، بإعطائه “حقنة مرخية للأعصاب”.

التخدير والقتل: بمجرد حقن المغدور بمادة مخدرة فقد وعيه، ليقوم الجاني بجره إلى الحمام وتقطيع جسده باستخدام “منشار وسكين” قبل أن يستعيد وعيه بالكامل.

معاينة “سلحوب” والقبض على الجاني
بدأت خيوط الجريمة تنكشف عندما:

اكتشاف الأشلاء: عثر على جزء من الجثة في منطقة سلحوب، وأثبتت المختبرات الجرمية أنها تعود للضحية.

سجل الاتصالات: كشفت التحريات أن المتهم كان آخر من تواصل مع المغدور.

الاعتراف: أقر المتهم بفعلته أمام المدعي العام، ودل الأجهزة الأمنية على مواقع بقية الأشلاء.

تقرير الطب الشرعي: أكد فحوصات الكبد وجود مادة مخدرة في جسد الضحية، مما عزز أدلة “سبق الإصرار”.

القول الفصل للقضاء
جرمت محكمة الجنايات الكبرى في أيلول 2025 المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وهو الحكم الذي أيدته محكمة التمييز اليوم، ليصبح القرار قطعيا بإعدامه شنقا حتى الموت، ليكون جزاء وفاقا لما اقترفت يداه من غدر وتمثيل بجثة صديقه.


