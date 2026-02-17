المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الاثنين، على واجهاتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب مواد مخدرة، بعد رصد المحاولة من قبل وحدات حرس الحدود وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية العسكرية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل شخص يحمل مواد مخدرة وأسلحة على واجهاتها الشمالية، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة