انخفاض كمية إنتاج زيت الزيتون بنسبة 34% للموسم الحالي مقارنةً مع المعدل العام

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الاحصاءات العامه، الثلاثاء، نتائج مسح معاصر زيت الزيتون في الأردن للموسم 2025.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي كمية زيت الزيتون المنتجه هذا الموسم بلغت 16,342طن، وبالمقارنة مع معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2012-2024) والذي بلغ 24,923 طن، أظهرت النتائج انه هناك انخفاضاً بنسبة 34.4% عن المعدل، و انخفاضاً بنسبة 54.4% عن الموسم الماضي الذي بلغ 35,828 طن.

كما أشارت النتائج الى أن كمية ثمار الزيتون المستخدمه بالعصر قد انخفضت بذات النسب تقريباً، حيث بلغت كمية الثمار 84,154 طن في الموسم الحالي مقارنة بـ 184,903 طن في الموسم الماضي و127,746 طن كمعدل عام خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمعاصر، أشارت النتائج إلى أن إنتاج معاصر زيت الزيتون في محافظة اربد قد احتلت المرتبة الأولى وبلغ إنتاجها 5.5 الف طن، تليها معاصر محافظة عجلون بكمية إنتاج بلغت 3.3 ألف طناً، بينما كانت معاصر محافظة العقبه الأقل من حيث كميه إنتاج زيت الزيتون و بلغت 52 طناً فقط.

وعند استعراض نتائج مسح معاصر زيت الزيتون منذ بدء تنفيذ هذا المسح في عام 2008 نجد أن هناك تبايناً في كميات الزيتون المستخدم في العصر وكميات زيت الزيتون المنتج، وهذا عائد إلى ظاهرة معاومة الحمل وتفاوت كميات الأمطار، كما يتبين أن كمية الإنتاج لهذا الموسم هي الأدنى منذ موسم عام 2009، سواء من حيث كميات الزيتون المستخدم في العصر أو كميات زيت الزيتون المنتجة

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد معاصر زيت الزيتون في الأردن قد بلغ 153 معصرة في عام 2025، والعاملة منها 149 معصرة، وتقوم دائرة الاحصاءات العامة بجمع البيانات من هذه المعاصر اسبوعياً وبالتعاون مع وزارة الزراعة بأسلوب المسح الشامل.