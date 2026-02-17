بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

سؤال نيابي حول شبهات مالية وإدارية تتعلق ببلدية الزرقاء

ساعة واحدة ago
سؤال نيابي حول شبهات مالية وإدارية تتعلق ببلدية الزرقاء

وطنا اليوم:وجه النائب أحمد الهميسات، رئيس كتلة مبادرة النيابية، سؤالاً نيابياً صريحاً إلى وزير الإدارة المحلية، حول شبهات مالية وإدارية تتعلق ببلدية الزرقاء.
واستند الهميسات في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بتزويده بالوثائق التي ادّعى رئيس لجنة بلدية الزرقاء وجودها، والتي تشير – وفق التصريحات المتداولة – إلى أن مسجونين ومسافرين ما يزالون يتقاضون رواتب من البلدية.
وتساءل الهميسات بلهجة حادة: لماذا تم التصريح بهذا الملف في هذا التوقيت؟ وهل ما يجري تصفية حسابات أم كشف حقيقي عن فساد يمس المال العام؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن سيحاسَب إن ثبتت هذه الادعاءات؟
كما طالب ببيان دور ديوان المحاسبة ومدراء الرقابة الداخلية في الوزارة، مستفسرًا عن أسباب الصمت طوال الفترة الماضية، إن كانت هناك مخالفات بالفعل، ولماذا لم تُتخذ إجراءات واضحة وحاسمة.
ولم يتوقف الهميسات عند هذا الحد، بل طالب بكشف إنجازات رئيس لجنة بلدية الزرقاء منذ تسلمه مهامه، وحجم المخالفات التي اكتشفها، والإصلاحات التي أنجزها بالأرقام والوثائق، مؤكدًا أن الشفافية لا تكون عبر التصريحات الإعلامية، بل بالحقائق الموثقة.
وختم سؤاله باستفسار صريح عمّا يتردد على لسان رئيس لجنة البلدية بأنه “مدعوم ومحمي”، متسائلًا: ممن الحماية؟ وعلى أي أساس؟
ملف مفتوح امام الحكومة، وأسئلة تنتظر إجابات واضحة… فهل تكشف الحكومة كامل الحقيقة؟

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:59

أثر القيادة العمالية على العمال: بين التمكين والتحفيز وصناعة الأثر

12:50

الحكومة تستعرض خطتها الإعلامية الإجرائية استعدادا لشهر رمضان

12:29

رؤساء البلديات بين التعيين والانتخاب

12:25

الجامعةُ الأردنيّة تتقدّم 84 مرتبة عالميًّا وتُصنَّف خامسة عربيًّا في تصنيف الويبومتركس العالميّ لعام 2026

12:20

الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية

12:07

زينة تفاجىء جمهورها: أنا وأولادي من الأشراف

12:02

محترفة برازيلية من نادي النصر تعلن إسلامها

11:54

التعليم العالي تحذر من إعلانات وهمية لتأمين قبولات جامعية خارج الأردن

11:45

اعترافات أمريكية صادمة: حروب المستقبل تُخطط في إسرائيل

11:37

ترامب: هناك خلاف بين الإمارات والسعودية ويمكنني حله بسهولة

11:30

مع اقتراب شهر رمضان المبارك حماية المستهلك تحذر المواطنين

11:25

تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله