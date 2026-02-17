ترامب: من الأفضل لكييف أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بسرعة

وطنا اليوم:عشية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة واشنطن، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوة صريحة لكييف، طالبها فيها بالإسراع في الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع.

مساع لإنهاء النزاع بعد تعثر “أبو ظبي”

ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن ترمب قوله للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” خلال عودته إلى واشنطن: “من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة”.

ويأتي هذا في إطار سعي الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة منذ فبراير 2022، خاصة بعد أن أخفقت جولتان سابقتان عقدتا في أبو ظبي في إحداث أي اختراق ملموس.

عقدة “الأراضي” وشروط الاستسلام

ورغم وصف الجانبين للمناقشات السابقة بالمثمرة، إلا أن الهوة لا تزال واسعة بشأن القضية الجوهرية المتعلقة بالأراضي؛ إذ تتمسك موسكو بشروطها الداعية لتقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية وسياسية شاملة، وهو ما ترفضه كييف جملة وتفصيلا، معتبرة إياه بمثابة “استسلام” كامل.

وفود رفيعة المستوى

ومن المقرر أن يضم الوفد الأميركي في الجولة المرتقبة كبير مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر. في المقابل، يترأس الوفد الروسي وزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي، بينما يمثل الجانب الأوكراني رئيس مجلس الأمن القومي رستم عميروف، مدعوما بمجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.