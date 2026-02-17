بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب: من الأفضل لكييف أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بسرعة

3 ساعات ago
ترامب: من الأفضل لكييف أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بسرعة

وطنا اليوم:عشية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة واشنطن، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوة صريحة لكييف، طالبها فيها بالإسراع في الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع.

مساع لإنهاء النزاع بعد تعثر “أبو ظبي”
ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن ترمب قوله للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” خلال عودته إلى واشنطن: “من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة”.
ويأتي هذا في إطار سعي الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة منذ فبراير 2022، خاصة بعد أن أخفقت جولتان سابقتان عقدتا في أبو ظبي في إحداث أي اختراق ملموس.

عقدة “الأراضي” وشروط الاستسلام
ورغم وصف الجانبين للمناقشات السابقة بالمثمرة، إلا أن الهوة لا تزال واسعة بشأن القضية الجوهرية المتعلقة بالأراضي؛ إذ تتمسك موسكو بشروطها الداعية لتقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية وسياسية شاملة، وهو ما ترفضه كييف جملة وتفصيلا، معتبرة إياه بمثابة “استسلام” كامل.

وفود رفيعة المستوى
ومن المقرر أن يضم الوفد الأميركي في الجولة المرتقبة كبير مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر. في المقابل، يترأس الوفد الروسي وزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي، بينما يمثل الجانب الأوكراني رئيس مجلس الأمن القومي رستم عميروف، مدعوما بمجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:59

أثر القيادة العمالية على العمال: بين التمكين والتحفيز وصناعة الأثر

12:50

الحكومة تستعرض خطتها الإعلامية الإجرائية استعدادا لشهر رمضان

12:29

رؤساء البلديات بين التعيين والانتخاب

12:25

الجامعةُ الأردنيّة تتقدّم 84 مرتبة عالميًّا وتُصنَّف خامسة عربيًّا في تصنيف الويبومتركس العالميّ لعام 2026

12:20

الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية

12:17

سؤال نيابي حول شبهات مالية وإدارية تتعلق ببلدية الزرقاء

12:07

زينة تفاجىء جمهورها: أنا وأولادي من الأشراف

12:02

محترفة برازيلية من نادي النصر تعلن إسلامها

11:54

التعليم العالي تحذر من إعلانات وهمية لتأمين قبولات جامعية خارج الأردن

11:45

اعترافات أمريكية صادمة: حروب المستقبل تُخطط في إسرائيل

11:37

ترامب: هناك خلاف بين الإمارات والسعودية ويمكنني حله بسهولة

11:30

مع اقتراب شهر رمضان المبارك حماية المستهلك تحذر المواطنين

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله