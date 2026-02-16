الشواربة يتفقد مسالخ الأمانة ويوجه برفع الجاهزية لاستقبال شهر رمضان

وطنا اليوم:زار رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة دائرة المسالخ للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل.

واطلع الشواربه، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير المدينة المهندس نبيل الجريري، على أقسام المسالخ وآلية العمل فيها وإجراءات الرقابة الصحية لضمان جودة اللحوم الحمراء والبيضاء وسلامتها.

واستمع لشرح مفصل عن الإجراءات التي يتم العمل بها لرفد السوق المحلية والمستهلكين باللحوم والأسماك والدواجن خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى إجراءت الرقابة الصحية ومعاينة وفحص اللحوم الواردة.

كما اطلع على استعدادات المسالخ بكوادرها الفنية كافة من أطباء بيطريين ومهندسين وفنيين وعمال لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال التعاون مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن لاستقبال الذبحيات.

وأكد الشواربة أن ضمان صحة وسلامة غذاء المواطن هي من أولويات امانة عمّان، وأوعز بضرورة رفع الجاهزية والاستعداد لتلبية متطلبات السوق وازدياد الطلب على اللحوم والدواجن خلال الشهر الفضيل، وتعزيز الكوادر العاملة بما يتناسب مع متطلبات العمل وديمومة الإنتاج، مشيدا بجهود الكوادر العاملة في المسلخ لتقديم أفضل الخدمات