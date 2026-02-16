بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الشواربة يتفقد مسالخ الأمانة ويوجه برفع الجاهزية لاستقبال شهر رمضان

4 ساعات ago
الشواربة يتفقد مسالخ الأمانة ويوجه برفع الجاهزية لاستقبال شهر رمضان

وطنا اليوم:زار رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة دائرة المسالخ للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل.
واطلع الشواربه، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير المدينة المهندس نبيل الجريري، على أقسام المسالخ وآلية العمل فيها وإجراءات الرقابة الصحية لضمان جودة اللحوم الحمراء والبيضاء وسلامتها.
واستمع لشرح مفصل عن الإجراءات التي يتم العمل بها لرفد السوق المحلية والمستهلكين باللحوم والأسماك والدواجن خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى إجراءت الرقابة الصحية ومعاينة وفحص اللحوم الواردة.
كما اطلع على استعدادات المسالخ بكوادرها الفنية كافة من أطباء بيطريين ومهندسين وفنيين وعمال لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال التعاون مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن لاستقبال الذبحيات.
وأكد الشواربة أن ضمان صحة وسلامة غذاء المواطن هي من أولويات امانة عمّان، وأوعز بضرورة رفع الجاهزية والاستعداد لتلبية متطلبات السوق وازدياد الطلب على اللحوم والدواجن خلال الشهر الفضيل، وتعزيز الكوادر العاملة بما يتناسب مع متطلبات العمل وديمومة الإنتاج، مشيدا بجهود الكوادر العاملة في المسلخ لتقديم أفضل الخدمات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:12

جوينات يعقد مؤتمراً صحفياً في دار بلدية مادبا الكبرى ويعلن انجازات لجنة البلدية خلال فترة تسلمها مهامها وحتى الآن

20:36

18 طفلا وذووهم… الأردن يجلي الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج

20:31

إسرائيل تمهل حماس 60 يوما لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب

20:25

فريحات: كوبونات المساعدات لا تليق بعلاقة النائب بالحكومة

19:50

لماذا ينزلون بأمريكا فقط ؟.. ردود متباينة على اعتراف أوباما بوجود فضائيين

19:38

دول تعلن الخميس أول أيام رمضان المبارك

19:35

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشائر العجوليين والفشيكات الازايده والشوابكة والمساعدة

19:27

تكية أم علي: الاحتلال يتقاضى 10 آلاف دينار على أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة

19:20

تعديلات الضمان الإجتماعي في عُهدة الحكومة

19:18

الاحتلال يمنع الأوقاف من تجهيز المسجد الأقصى لاستقبال رمضان

19:08

الثقافة : لم نصادق على نتائج انتخابات اتحاد المنتجين ولم يفصل أي عضو

17:01

بنك ABC يعلن عن تعيين رئيساً للإدارة القانونية والشؤون المؤسسية للمجموعة

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026