صونًا لهيبة المجلس .. الزعبي يطالب بإحالة هديب إلى لجنة السلوك

وطنا اليوم:طالب النائب المحامي عوني الزعبي، رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بإحالة النائب محمد هديب إلى لجنة السلوك.

وقال الزعبي في كلمته خلال جلسة تشريعية نيابية، إنه عندما يقف نائب يسأل الرئيس “من أنت” فهذا مساس دستوري برئاسة المجلس، وهيبة الرئاسة ليست أمر شخصي، بل هيبة المؤسسة التشريعية.

وبين أنّ النظام الداخلي واضح لا لبس فيه ويلزم النائب باحترام رئاسة المجلس، ويعطي الرئيس صلاحيات الاجراءات اللازمة بحق من يخل بالنظام أو يسيء لهيبة المجلس بما في ذلك الأحالة للجنة السلوك.

وأشار أنه استنادًا للنظام الداخلي بمادتيه 107 و 165 فإنه يطالب بإحالة النائب المعني إلى لجنة السلوك، لاتخاذ المقتضى وفق الأصول حماية لكرامة المجلس وصونًا لهيبته أمام الشعب.

وأجل رئيس المجلس مازن القاضي طرح المقترح للتصويت.

وكان النائب محمد هديب وجه إلى رئيس المجلس سؤال أثناء جدل نيابي تحت القبة “من أنت؟”

كما اندلع خلاف بين النائب محمد هديب وزميله عبد الناصر الخصاونة، على خلفية مشاحنة مرتبطة بطلب الحديث مع رئيس المجلس مازن القاضي، حيث خاطب هديب الخصاونة قائلاً: “لما كنت أنا نائب أنت كنت تلعب بالشارع”.

ولم يرق هذا الطرح للخصاونة، الذي رد مدافعًا عن رئاسة المجلس، مؤكدًا ضرورة احترام موقع الرئاسة، ومشيرًا إلى أن رئيس المجلس يمثل رأس السلطة التشريعية، وأن الالتزام بالنظام الداخلي واجب تحت القبة.

وكان رئيس المجلس مازن القاضي شدد على ضرورة الانضباط والالتزام بالتشريع، قائلاً: “ما في كلام إلا تشريع… اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يترك الجلسة” مؤكدًا أن مشروع القانون مطروح للنقاش منذ أربع جلسات.

كما وجّه رئيس المجلس حديثه مباشرة إلى النائب محمد هديب قائلاً بالنص: “تداوم أول وتحضر، وبعدين احكي” وهذا ما أثار غضب النائب هديب ودفعه للاعتراض على كلام رئيس المجلس الموجه له.