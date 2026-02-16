المركزي الأردني يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق سند في جميع البنوك العاملة

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني اليوم الإثنين، اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق “سند” في جميع البنوك العاملة في المملكة، كوسيلة رسمية ومعتمدة للتحقق من هوية العملاء بديلا عن الهوية الشخصية التقليدية عند تنفيذ المعاملات والخدمات المصرفية.

ويأتي القرار في إطار جهود البنك لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية، ضمن برنامج التحديث الرامي إلى أتمتة ورقمنة العمليات المصرفية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تعزيز مستويات الأمان والموثوقية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة.

وأوضح “المركزي” أن اعتماد الهوية الرقمية يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة وسرعة وأمان، من خلال إبراز الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” دون الحاجة إلى تقديم الوثائق التقليدية، وذلك عبر آليات تحقق إلكترونية آمنة تضمن سلامة البيانات وحمايتها.

وأكد البنك المركزي استمراره في العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات ذات العلاقة لتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويسهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل على المستوى الوطني